Oud-voorzitter Barça overleden

Nunez was van 1978 tot 2000 de voorzitter van de Catalaanse club. In de periode dat Nunez de leiding had, werd FC Barcelona een grootmacht in Europa. In 1992 won de club voor het eerst de Europa Cup I. Ronald Koeman maakte in de finale tegen Sampdoria diep in de verlenging de enige goal.

De Spanjaard overleed op 87-jarige leeftijd. Van Nunez was bekend dat hij slecht kon opschieten met Johan Cruijff, die van 1988 tot en met 1996 trainer was van de Catalaanse club. Met Louis van Gaal, die hij in 1997 binnenhaalde, kon hij het een stuk beter vinden.