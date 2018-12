Koeman kijkt uit naar clash met Engeland

„Nederland tegen Engeland is altijd een geweldige wedstrijd. Wij hebben veel spelers die actief zijn in de Premier League. Mooi om na de onderlinge oefeninterland in maart nu weer tegen elkaar te spelen”, zei Koeman na de loting in Dublin.

Koeman debuteerde begin dit jaar als bondscoach van Oranje met een nederlaag tegen Engeland (0-1). „Beide landen maken een geweldige ontwikkeling door. De Engelse bondscoach Gareth Southgate doet het heel goed, hij past veel jonge spelers in zijn team in. Dat is ook de manier waarop wij denken het te moeten doen met het Nederlands elftal.”

