Koeman blij met euforie rond Oranje

Dat stadion biedt plaats biedt aan 30.000 toeschouwers. De vraag is of dat genoeg is om alle geïnteresseerde fans te huisvesten. „Maar ik ben niet de juiste persoon om over de capaciteit van het stadion te praten, mijn taak is Oranje coachen. De UEFA bereidt alles zo goed mogelijk voor.”

Mede door de duels in de Nations League met de toplanden Frankrijk en Duitsland heeft Oranje zich volgens Koeman dit jaar goed kunnen ontwikkelen. „We hebben met Oranje twee grote toernooien op rij gemist en onze competitie is nou niet de sterkste van Europa.”

„Daarom is het ook goed dat PSV en Ajax meedoen aan de Champions League, dat is voor de ontwikkeling van onze jonge spelers heel goed. Die ervaringen hebben ze nodig om het Nederlands elftal beter te maken. Het grootste compliment voor de jongens is dat de mensen in Nederland weer met trots over de nationale ploeg praten.”

