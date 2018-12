’Broer Guardiola pikt talent bij Manchester City’

Vanaf januari mag Diaz met andere clubs praten over een transfervrije overgang. Pep Guardiola gaf al aan dat City alles uit de kast moet halen om Diaz voor de club te behouden. „Het is simpel: We willen hem behouden”, zei de Catalaan vorige week op de persconferentie. Hij hoopt dat Diaz bijtekent. „Er ligt een contract voor vier of vijf jaar klaar en we zullen doen wat nodig is om hem te overtuigen, al ligt het volledig in zijn handen. Als hij niet wil blijven moet hij vertrekken.”

Diaz krijgt bij zijn keuze hulp van Base Sports, het zaakwaarnemerskantoor onder leiding van Per Guardiola. Hij is de broer van Pep. Daardoor ontstaat er de opmerkelijke situatie waarin Pep hem in Manchester wil houden, terwijl zijn broer op zoek is naar de beste deal voor zijn cliënt.

Een vertrek lijkt echter steeds waarschijnlijker. Volgens Marca heeft Real Madrid zich gemeld voor Diaz’ handtekening. In de Spaanse hoofdstad is Per geen onbekende. In de jeugdopleiding van Real zitten acht andere cliënten van Base Sports.

Diaz kan bij Manchester City niet rekenen op veel speeltijd. Onlangs kreeg hij wel een kans in het League Cup-toernooi. City won die wedstrijd met 2-0 van Fulham. Diaz maakte beide goals.