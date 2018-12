Feyenoord pakt vechtersbaas keihard aan

Bekijk ook: Incident bij jeugd houdt heel Feyenoord bezig

Summerville is een disciplinaire schorsing opgelegd nadat hij op de vuist ging met teamgenoot Mats Knoester (20). Hij komt dit jaar niet meer in actie voor Feyenoord. Wanneer zijn schorsing op 1 januari afloopt, vertrekt hij direct op huurbasis. Daar bovenop krijgt Summerville de maximale boete opgelegd die volgens zijn contract mogelijk is en geeft Feyenoord hem een taakstraf.

Een week geleden escaleerde het tussen Summerville en Knoester. Het kwam tot een gevecht in de kleedkamer van Feyenoord Onder 19, het elftal van trainer Dirk Kuijt. Summerville haalde ook zijn broer erbij, die zich ook nog in het handgemeen mengde.

Summerville wordt beschouwd als een van de grootste talenten van de Rotterdammers. Feyenoord meldt dat hij zijn straffen heeft aanvaard. Ook wil hij nogmaals zijn excuses maken aan Knoester, zijn familie en de spelersgroep.