’Je kan ook aanvallen zonder in mijn auto te rijden’ Max Verstappen ziedend op Russell: ’Omdat prinses George daar zit, mag het niet?’

Max Verstappen haalt verhaal bij George Russell. Ⓒ Pro Shots

Max Verstappen en George Russell staan lijnrecht tegenover elkaar na de sprintrace in Baku. Het duel tussen de twee in de beginfase leverde Verstappen een flink gat op in de zijkant van zijn auto. De uitleg van de Mercedes-coureur maakte de gemoedstoestand van de WK-leider er niet bepaald beter op.