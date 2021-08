Premium Het beste van De Telegraaf

Laurine van Riessen twee weken na horrorval naar huis: ’Blij dat Matthijs er was’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Het tweetal bij het verlaten van het ziekenhuis.

AMSTERDAM - Als Laurine van Riessen er toe in staat was geweest, had ze een gat in de lucht gesprongen. Vrijdagochtend werd ze ontslagen uit het ziekenhuis, om een dag later met vriend Matthijs Büchli terug te keren in Nederland. Het stel was na een keiharde val van Van Riessen tijdens de Zomerspelen, en zware verwondingen die ze daarbij opliep, genoodzaakt om in Japan te blijven. „Ik ben blij dat we naar huis mogen na een paar gekke weken”, aldus de baanrenster een paar uur voor vertrek.