Ronnie O’Sullivan wil alternatieve snookerbond oprichten

De vijfvoudige wereldkampioen zegt bereid te zijn om de huidige organisatie van snookertoernooien ’World Snooker’ te verlaten. Hij heeft er genoeg van om week in week uit over de hele wereld te reizen om toernooien te spelen, vaak onder slechte omstandigheden voor de spelers. De snookerkalender is volgens Ronnie overvol.

O’Sullivan wil een alternatieve organisatie oprichten en hoopt enkele bekende topspelers, waaronder de Schotten Stephen Hendry en John Higgins mee te krijgen. Hij zoekt nog wel financiers voor zijn project. De bijna 43-jarige O’Sullivan zegt geen haast te hebben met het opzetten van een nieuwe snookerbond. „Ik denk zeker nog 15 jaar op topniveau te kunnen spelen”, zegt de speler, die dit seizoen de magische grens van 1000 breaks van 100 of meer punten te halen. De teller staat nu op 980.

The Rocket is al geruime op het oorlogspad met de grote man achter organisatie van snookertoernooien, Barry Hearn van Matchroom. O’Sullivan heeft hem recentelijk een dictator genoemd die geen belang heeft bij het wel en wee van de spelers en alleen maar uit is op het maken van winst.

Om nog wat olie op het vuur te gooien liet Ronnie weten dat ook de twee wegens matchfixing deze week geschorste Chinezen, Yu Delu en Cao Yupeng voor zijn nieuwe organisatie uit te nodigen toe te treden in de nieuwe organisatie.

Op de vraag waar hij wil gaan spelen zegt Ronnie dat er in Abu Dhabi, Dubai, China en ook in Europa genoeg accommodaties zijn om top snookertoernooien te spelen. In dit verband wijst The Rocket op de afsplitsing in de dartswereld tussen de BDO en de PDC.

In de snookerwereld is de uitlatingen van O’Sullivan het gesprek van de dag.