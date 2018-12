Southgate prijst werk van Koeman

„Het Nederlands elftal zit een vergelijkbare fase als Engeland; veel jonge, talentvolle spelers breken door”, zei hij in reactie op de loting van de halve finales van de Nations League.

„Je ziet duidelijk de invloed van Ronald Koeman”, prees de Engelse bondscoach zijn Nederlandse collega. Koeman en Southgate zaten ook naast elkaar tijdens de loting in Dublin.

De wedstrijd wordt op donderdag 6 juni gespeeld in het Portugese Guimarães. De andere halve finale gaat een dag eerder in Porto tussen gastland Portugal en Zwitserland. De winnaars spelen in de finale op zondag 9 juni in Estádio do Dragão in Porto om de beker en de hoofdprijs van 6 miljoen euro.

Koeman liet weten uit te zien naar het duel met Engeland, dat dit jaar als vierde eindigde op het WK in Rusland. „Beide landen maken een geweldige ontwikkeling door. Southgate doet het heel goed, hij past veel jonge spelers in zijn team in. Dat is ook de manier waarop wij denken het te moeten doen met het Nederlands elftal.”

Bekijk ook: Koeman blij met euforie rond Oranje

Bekijk ook: Oranje treft Engeland in Nations League