Chicago Bulls stuurt coach de laan uit

Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van het team in dit seizoen. De Bulls wonnen tot dusver vijf keer, maar verloren negentien keer, met als gevolg de voorlaatste plaats in de Eastern Conference.

„Dit voelt als de goede keuze voor onze organisatie”, reageert Bulls-directeur John Paxson op de clubsite. „Ik geloof dat het absoluut noodzakelijk is dat we een onstuimige stap in de goede richting maken. Ik wil Fred bedanken voor zijn toewijding en inspanning voor ons team.”

Hoiberg (46) was sinds juni 2015 hoofdcoach van de ploeg uit Chicago. In 2017 wist hij de Bulls naar de play-offs te loodsen, waarin het niet verder kwam dan de eerste ronde. Onder Hoiberg boekten de Bulls 115 zeges tegen 155 nederlagen.

De clubleiding heeft assistent-coach Jim Boylen aangesteld als opvolger van Hoiberg.