UEFA houdt jaarcongres in Amsterdam

„Geweldig dat zoiets in Nederland gaat plaatsvinden”, zegt secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong vanuit Dublin. Daar vond de loting plaats van de Nations League en bracht de UEFA het goede nieuws over het jaarcongres over aan de KNVB. „Er spreekt vertrouwen uit en het past mooi bij de wedstrijden die er dat jaar voor het EK van 2020 in ons land worden gespeeld. Het is wederom een signaal dat mensen weten dat Nederland dit soort grote klussen aankan.”

Het congres is te beschouwen als de jaarvergadering van de Europese bond, waarin alle 55 aangesloten landen aanschuiven voor de samenkomst van het hoogste besluitvormende orgaan van de UEFA. In totaal komen er dan 400 voetbalbestuurders bijeen.

De KNVB heeft zich in september voor het eerst sterk gemaakt het UEFA-congres binnen te halen, vertelt De Jong. „Daarbij hanteerden we twee argumenten. Ten eerste omdat we op 8 december 2019 precies 130 jaar bestaan en dat feit willen we vanaf die datum een jaar lang onder de aandacht brengen. Daarnaast neemt Michael van Praag eind 2019 afscheid als bondsvoorzitter en enige tijd later ook als UEFA-bestuurder. We zien de toewijzing als een mooi gebaar richting Michael, voor alles wat hij gedaan heeft voor KNVB en UEFA.”