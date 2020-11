Erwin Koeman is na openhartoperatie blijer dan ooit met het leven

Erwin Koeman geniet meer dan ooit van de kleine dingen in het leven. Ⓒ René Bouwman

Het jaar 2020 was niet alleen heftig voor Ronald Koeman (57), die een hartaanval kreeg. Broer Erwin (59) onderging een maand later een openhartoperatie, omdat zijn cardioloog constateerde dat het helemaal mis was met belangrijke aders bij zijn hart. „Maar ik ben er weer, ik heb alweer gevoetbald met het zesde elftal van Acht en een biertje gedronken met de jongens.” De EK-winnaar van 1988 is zelfs klaar voor een volgende klus als trainer.