O’Sullivan geeft jonge Chinees oorwassing

De zeer talentvolle Chinees Zhou Yuelong zal met weinig vreugde terugkijken op zijn partij tegen The Rocket, in de derde ronde van het UK Championship snooker. De 20-jarige Yuelong kwam er totaal niet aan te pas en verliet met een 6-0 nederlaag de arena.

O’Sullivan speelde met veel meer vertrouwen dan in zijn partij tegen Ken Doherty, die hij met minimaal verschil wist te winnen. The Rocket liet vanaf het eerste frame aan zijn tegenstander zien dat er weinig voor hem te halen was en walste in hoog tempo rond de tafel.

In de vierde ronde treft O’Sullivan de winnaar van de partij tussen Marco Fu en Jack Lisowski.