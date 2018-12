Force India toch niet verder als Racing Point

Het team werd halverwege dit jaar overgenomen door een groep investeerders, waarna het seizoen afgemaakt werd als Racing Point Force India. Voor het nieuwe seizoen is ’Force India’ komen te vervallen. Het team staat ingeschreven als Racing Point. Dat blijkt nu een tijdelijke naam.

„Het is dat er iets moet staan”, reageert teambaas Otmar Szafnauer tegen Autosport.com. „Toekomstige wijzigingen zullen worden doorgevoerd voorafgaand aan het nieuwe seizoen.”

Stroll

De nieuwe eigenaren van de rental staan onder leiding van de Canadese miljardair Lawrence Stroll, de vader van F1-coureur Lance. Die kwam vorig seizoen uit voor Williams. Komend seizoen stapt hij over naar de renstal van zijn vader.

Autosport meldt de familie Stroll geen affiniteit heeft met de naam Racing Point en momenteel zoekt naar een nieuwe naam.

Het wijzigen van de teamnaam is eenvoudiger dan in het verleden. Vroeger moesten teams onder meer toestemming krijgen van de andere teams. Dat is komen te vervallen. Wat rest, is een administratieve procedure.