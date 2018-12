Van Gerwen begrijpt niets van ontbreken Verstappen

Lange tijd leek Van Gerwen onverslaanbaar. Twee jaar geleden won de topdarter uit Vlijmen liefst 25 toernooien en kroonde zich ook tot wereldkampioen. Vorig jaar greep Mighty Mike nog altijd 19 keer de macht en ondanks een naar eigen zeggen en volgens de criticasters minder jaar voegde hij in 2018 ook al 19 trofeeën toe aan zijn imposante prijzenkast. „Niet heel slecht, maar er is altijd ruimte voor verbetering en daar moet je op inspelen”, stelt hij vast.

„De teller staat in totaal op meer dan 150 PDC-toernooizeges, dus ik mag niet klagen. Daarbij heb ik wel al twee wereldtitels, ook al hadden dat er misschien wel vier kunnen zijn. Ik moet in elk geval geen vijf wedstrijdpijlen meer laten liggen, dat mag gewoon niet gebeuren”, doelde Van Gerwen vervolgens op de halve finale van vorig jaar op het wereldkampioenschap, toen hij in Alexander Palace tegen de latere winnaar Rob Cross een unieke kans op een nieuwe finaleplaats liet liggen en daarmee titelprolongatie in rook zag opgaan.

’Dat Verstappen niet is genomineerd, daar begrijp ik niets van’

Van Gerwen is in elk geval niet snel meer van zijn stuk te brengen, ook niet door het feit dat zijn naam onlangs niet eens op de shortlist van genomineerden voor de verkiezing van sportman van het jaar stond vermeld. „Ik heb niet mijn beste jaar, dan snap ik dat je niet bent genomineerd. Maar dat Max Verstappen zelfs niet is genomineerd, daar begrijp ik niets van. Dus ja...”

Verstappen, in 2016 sportman van het jaar, won in 2018 de GP’s van Oostenrijk en Mexico. In totaal behaalde de Formule 1-coureur afgelopen jaar elf podiumplaatsen. Van Gerwen werd in 2015 niet uitgenodigd voor het Sportgala. Dat noemde de Brabander destijds ’pijnlijk’. Een jaar later mocht Van Gerwen er wel bij zijn, maar bedankte voor de eer. Alleen in 2017 haalde hij de shortlist, maar ontbrak toen bij de laatste drie genomineerden.

Dit jaar zijn tweevoudig olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis, turner Epke Zonderland (wereldkampioen rekstok) en Jeffrey Herlings (wereldkampioen motorcross) genomineerd. In 2017 werd Tom Dumoulin Sportman van het Jaar.

Vanaf nu gaat de focus bij Van Gerwen volledig op het WK, waar hij volgende week zaterdag in zijn eerste partij aantreedt tegen de winnaar van het eerste ronde-duel (Van Gerwen heeft een bye) tussen Alan Tabern en Raymond Smith. „Nu gaat ’familie’ even een stapje opzij, want alles moet wijken voor het WK.”

