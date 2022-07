VIDEO Nieuwe aankoop Beugelsdijk geeft rondleiding door Helmond

De verdediger, die werd overgenomen van Sparta, wandelt zich een weg langs de Helmondse horeca en maakt kennis met enkele fans. Ook heeft Beugelsdijk al goede kennis van de rivalen van Helmond Sport, want een voorbijganger in een Roda-shirt wordt door de Hagenees al gekscherend betiteld als ongewenst. Na de stadswandeling dompelt de 31-jarige aanwinst zich ook nog even onder in de cultuur van de rood-zwarten, door in de auto even flink te oefenen op het clublied.

Bekijk hier de beelden: