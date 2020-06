Ook FC Twente aast op Duitse trainer

De club uit Enschede heeft gesproken met de Duitser Alexander Zorniger over een trainerschap bij FC Twente, meldt Tubantia. FC Twente moet een compleet nieuwe technische organisatie opbouwen nadat de club afscheid nam van technisch directeur Ted van Leeuwen, trainer Gonzalo Garcia en zijn assistenten Dennis van der Ree en Peter Niemeyer. Ook de selectie ondergaat deze zomer een metamorfose, doordat zestien spelerscontracten aflopen.

De bedoeling was steeds om eerst een nieuwe technisch directeur aan te stellen en dan pas een trainer. Pogingen om Earnest Stewart te strikken voor de rol van td en Michel Preud’homme terug te halen voor een dubbelrol liepen de afgelopen weken spaak.

De 52-jarige Zorniger is een streek- en leeftijdsgenoot van de recent aangestelde Vitesse-trainer Thomas Letsch (51), maar kan wel bogen op een wat betere cv. Zorniger is evenals Letsch afkomstig uit de regio Stuttgart en kwam evenals de nieuwe Vitesse-trainer als speler alleen uit op amateurniveau. Vanuit het hoofdtrainerschap bij 1.FC Normannia Gmünd wist Zorniger assistent-trainer bij VfB Stuttgart te worden, waarna hij zijn carrière als hoofdtrainer vervolgde bij SG Sonnenhof Grossaspach, waar even daarvoor Letsch de hoofdtrainer was.

Vervolgens werd Zorniger hoofdtrainer bij RB Leipzig dat hij door middel van twee promoties deed opklimmen van de Regionalliga naar de 2. Bundesliga. Op het moment dat bekend werd dat sportdirecteur Ralf Rangnick in het nieuwe seizoen zelf voor de groep zou gaan staan, stapte Zorniger in februari 2015 op bij RB Leipzig. Overigens hebben ook Letsch en Johannes Spors, de nieuwe technisch directeur van Vitesse, een achtergrond bij Red Bull. Letsch was werkzaam in diverse functies bij Red Bull Salzburg, terwijl Spors als scout actief was bij RB Leipzig.

Na zijn periode bij RB Leipzig kreeg Zorniger in de Bundesliga de kans bij VfB Stuttgart, de club uit zijn geboortestreek. Daar was hij de opvolger van Huub Stevens, die erin was geslaagd de Schwaben voor degradatie te behoeden. Dit dienstverband stond niet onder een gelukkig gesternte want al in november werd Zorniger ontslagen na een reeks met vijf zeges, één gelijkspel en negen nederlagen.

Vanaf medio 2016 was Zorniger trainer van het Deense Brøndby, waarmee hij tweemaal tweede werd en in 2018 de Deense beker won. In februari 2019 werd Zorniger ontslagen door Brøndby. Sindsdien zit hij zonder club.