Dumoulin opnieuw wielrenner van het jaar

De Limburger van Sunweb was wegens ziekte niet aanwezig in de Maaspoort, waar het Wielergala dit jaar werd gehouden. Hij kon daarom de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee niet in ontvangst nemen. Dumoulin werd dit jaar tweede in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France.

De 28-jarige Limburger werd vorig jaar ook gekroond tot Sportman van het Jaar. Dat zal dit keer niet gebeuren, want Dumoulin behoort niet tot de genomineerden.

In de Giro, de ronde die hij vorig jaar won, moest hij buigen voor de Brit Chris Froome. In de Tour bleef diens landgenoot Geraint Thomas Dumoulin voor in het eindklassement. Zijn poging de wereldtitel tijdrijden te prolongeren, slaagde niet. In Innsbruck was de Australiër Rohan Dennis te snel voor Dumoulin, die vier dagen later in de wegrace als vierde finishte.