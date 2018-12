FC Den Bosch aan kop na afstraffing Go Ahead Eagles

De Brabantse ploeg kwam bij het laag geklasseerde Jong FC Utrecht niet verder dan 1-1, maar dat bleek voldoende voor de koppositie.

Door een doelpunt van Sylla Sow kwam Jong FC Utrecht in de twintigste minuut op voorsprong. Rauno Sappinen zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker, die uiteindelijk goed bleek voor de eerste plaats.

Go Ahead hard onderuit

Rivaal Go Ahead Eagles incasseerde namelijk de tweede nederlaag op rij. De club uit Deventer ging bij Jong PSV hard onderuit: 5-1. In de vorige competitiewedstrijd verloren de Eagles ook al, toen TOP Oss in Deventer met 1-0 te sterk was.

Cody Gakpo was de gevierde man bij Jong PSV. De behendige spits kwam drie keer tot scoren. De andere treffers van de thuisclub kwamen op naam van Zakaria Aboukhlal en Ramon Lundqvist. Voor Go Ahead, dat pover verdedigde, zorgde Givan Werkhoven kort na de rust even voor een opleving (3-1). Daarna besliste de excellerende Gakpo het duel met twee treffers.

Afgelopen vrijdag wisten andere titelkandidaten als Sparta Rotterdam (3-0 bij Helmond Sport), TOP Oss (0-5 tegen Roda JC) en FC Twente (2-5 tegen Jong Ajax) evenmin een punt te pakken. Daardoor had FC Den Bosch aan de remise in Utrecht genoeg voor de koppositie het heeft nu een punt meer dan de Eagles en Sparta.