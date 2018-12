Annemiek van Vleuten koninklijk onderscheiden

Sportminister Bruno Bruins meldde dat de koning heeft besloten haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder luid applaus kreeg Van Vleuten de bijbehorende versierselen opgespeld door de minister.

Bekijk ook: Van der Breggen beste wielrenster van 2018

„Je bent een enorme vechter, iemand die nooit opgeeft, iemand die zichzelf na elke tegenslag weer oppept en vooruitkijkt. Daarin ben je een voorbeeld voor velen, voor sporters en niet-sporters”, aldus Bruins.

Bekijk ook: Dumoulin opnieuw wielrenner van het jaar

Van Vleuten won dit jaar onder meer de Giro Rosa (de Ronde van Italië voor vrouwen) en La Course, een zware eendaagse vrouwenkoers tijdens de Ronde van Frankrijk. In het najaar pakte ze voor de tweede keer op rij de wereldtitel tijdrijden. Enkele dagen later liep ze bij een val in de wegrace in Innsbruck een breuk in haar knie op.

Van Vleuten nam het lintje vol trots in ontvangst. „Ik ben heel erg verrast hierdoor. Mooi dat ik mensen kan inspireren en een rolmodel mag zijn in de sport.” De renster van Mitchelton-Scott is druk aan het revalideren. In 2016 kende ze ook al tegenslag na een zware val in de olympische wegrace die haar wellicht van het goud afhield.

Van Vleuten is net als de tot wielrenster van het jaar uitgeroepen Anna van der Breggen genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar.