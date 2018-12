Modric sleept ook Gouden Bal in de wacht

De Kroatische middenvelder van Real Madrid kreeg in de jaarlijkse verkiezing van de beste speler, georganiseerd door voetbalmagazine France Football, de meeste punten.

Cristiano Ronaldo won de Gouden Bal de laatste twee jaar. De Portugese aanvaller van Juventus eindigde deze keer als tweede, op ruime afstand van Modric. De Fransman Antoine Griezmann (Atletico Madrid) belandde op de derde plek. Sterspeler Lionel Messi (FC Barcelona) moest tot veler verrassing genoegen nemen met de vijfde plaats, nog achter Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.

UEFA en FIFA

Modric werd in september bij het gala van de FIFA in Londen ook al gehuldigd als beste speler van de wereld in 2018. De UEFA koos hem eind augustus ook al als beste speler. De 33-jarige Kroaat werd afgelopen zomer om te beginnen uitgeroepen tot beste speler van het WK, nadat hij Kroatië naar een historische finaleplaats had geleid. Daarin was Frankrijk met 4-2 te sterk. De technisch zeer begaafde spelmaker won vorig seizoen met Real Madrid opnieuw de Champions League en ook weer de wereldbeker.

Modric kreeg eerder op maandag ook al goed nieuws uit zijn vaderland. Een hof van beroep wees een verzoek van het Openbaar Ministerie in Kroatië af om een geseponeerde rechtszaak tegen hem te heropenen. Modric was aangeklaagd wegens meineed.

Hegerberg wint bij vrouwen

De eerste Gouden Bal voor vrouwen kwam in bezit van de Noorse Ada Hegerberg (Olympique Lyon). Lieke Martens (FC Barcelona) eindigde op de elfde plek.

Mbappé werd uitgeroepen tot grootste talent van het jaar. Oud-Ajacied Justin Kluivert (AS Roma) belandde op de derde plek. De Japanner Ritsu Doan van FC Groningen eindigde als negende.