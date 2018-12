Handbalsters na zege in extremis naar tweede ronde

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen won ook de tweede groepswedstrijd in Montbéliard met 28-27 nipt van Spanje. De winnende goal viel letterlijk in de slotseconde. Een afstandsschot van Lois Abbingh landde vlak voor de zoemer afging in het net. Nycke Groot bewees haar grote waarde voor het team; ze maakte negen goals.

Woensdag speelt Nederland de derde en laatste groepswedstrijd tegen Kroatië, maar het is nu al zeker van de groepswinst. Oranje neemt tevens vier punten mee naar de tweede ronde. De ploeg had de eerste groepswedstrijd van Hongarije gewonnen.

Veel overtredingen

Het duel met Spanje verliep in een hoog tempo, waarbij de tegenstander in de eerste helft vlot scoorde en de defensie van Oranje vaak een overtreding moest maken. Het leverde vier keer een strafworp op voor Spanje, maar Oranje had meestal een antwoord, waarbij Estavana Polman zich in de beginfase onderscheidde met drie doelpunten.

Nycke Groot Ⓒ Henk Seppen

De snelle uitbraak bleek een prima antwoord op de aanvalsdrift van de tegenstander, het lukte Spanje geregeld niet op tijd de dekking op orde te hebben. In de laatste vijf minuten van de eerste helft speelde de ploeg van Thomsen dat spel zeer uitgekiend en met scores van Lois Abbingh, Kelly Dulfer en Groot liep Nederland in korte tijd uit van 11-11 naar 14-11 bij rust.

Doordrukken

In de tweede helft lukte het Nederland niet door te drukken en liet het Spanje heel snel terugkomen tot 15-15 en via opnieuw een benutte strafworp van Soledad Lopez stond Oranje ineens weer achter. Nederland had nu zelf de overtredingen van de tegenstander nodig om bij te blijven. Groot gooide drie keer achter elkaar raak vanaf de 7-meterlijn en hield Oranje in de wedstrijd. De spelmaker bracht Oranje via een snelle uitbraak na 45 minuten weer op voorsprong: 21-20.

Het laatste kwartier leverde een boeiend schouwspel, waarbij Spanje toch weer de overhand kreeg en twee doelpunten uitliep, hoe zeer Groot ook haar best deed. Het moest uit de tenen komen én van Abbingh.