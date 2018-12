Milik reddende engel van Napoli in Bergamo

De oud-Ajacied nam vijf minuten voor tijd het winnende doelpunt voor zijn rekening: 1-2. Ploeggenoot Fabian Ruiz had in de tweede minuut de score geopend, Duvan Zapata bracht in de 56e minuut de gelijkmaker op zijn naam.

Bij Atalanta speelden Marten de Roon en Hans Hateboer de gehele wedstrijd. Ze staan met hun club na veertien duels op de elfde plaats. Napoli bleef tweede, op acht punten van koploper Juventus.

