Dost scoort en Keizer wint weer met Sporting

Na overtuigende zeges in het Portugese bekertoernooi en de Europa League won de club uit Lissabon ook de derde wedstrijd met Keizer op de bank. Nu boekte de ploeg een duidelijke uitzege van 3-1 op Rio Ave.

Bruno Fernandes opende de score in de achtste minuut voor Sporting. Joao Schmidt trok de stand voor de thuisploeg vier minuten later op gelijk, maar na ruim twintig minuten was het Bas Dost die de nummer 2 in de competitie weer op voorsprong zette. Jovane Cabral maakte er daarna nog 1-3 van.

Sporting heeft 25 punten na elf speelronden. Koploper FC Porto heeft 2 punten meer.