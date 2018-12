Abbingh beleeft ’bijzonder moment’ in Oranje

De laatste goal van de Nederlandse international was van groot belang. Ze wierp de bal letterlijk in de slotseconde in het doel en bezorgde Oranje niet alleen de nipte zege van 28-27, maar ook een plek in de tweede ronde als groepswinnaar. „Ik wist dat de keepster niet veel kon zien met zes speelsters voor haar neus. Ik dacht, laat ik maar zo hard mogelijk over die ’muur’ gooien en hopen dat-ie erin gaat. Dat gebeurde en dat was een bijzonder moment”, zei ze na afloop.

Het team was uitzinnig van vreugde en alle speelsters vlogen de topschutter om de hals, inclusief bondscoach Helle Thomsen. „We stonden met ingaan van de laatste minuut nog achter en toch vechten we ons naar de overwinning. Ik ben enorm trots op het team. Het was niet onze beste wedstrijd, we gaven in onze dekking Spanje te veel ruimte en een gelijkspel was eerlijker geweest, maar we nemen die twee punten mee naar de volgende ronde en dat kan heel belangrijk zijn”, aldus Abbingh.