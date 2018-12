’Als PSV met 9-1 van Excelsior wint, is alles vergeten’

„Mark van Bommel is door de wol geverfd, dus ik denk niet dat er gekke dingen gaan gebeuren. Zo is Van Bommel niet. Er is nu niet ineens sprake van paniek bij PSV. Sterker nog, dat heb ik in die veertien jaar als voetballer nooit meegemaakt in Eindhoven”, stelt Van Aerle. „Dit is een gretige, goede ploeg. Je wint niet voor niets dertien keer op rij. Feyenoord-uit is een wedstrijd die je een keer kan verliezen.”

Paris Saint-Germain

Van Aerle (55) noemt het onoverkomelijk dat PSV een keer punten zou gaan verspelen. Zoals ook Paris Saint-Germain afgelopen weekeinde voor het eerst dit seizoen niet won in de Franse Ligue 1. Van Aerle was met PSV in het topjaar 1987/’88 zelfs de eerste zeventien wedstrijden zonder puntenverlies. Direct na de winterstop ging het tegen FC Twente (2-2) mis. De reactie mocht er in de volgende speelronde zijn. PSV won met 9-1 van het toenmalige FC Den Haag, een week later werd er ook op bezoek bij Ajax ’gewoon’ weer een zege uit het vuur gesleept (0-1).

Verwijtbare instelling

„Als PSV dan vrijdag ook met 9-1 van Excelsior wint, is alles vergeten en vergeven...”, lacht Van Aerle. „Wij waren toen zo sterk en voelden ons echt onoverwinnelijk. Het was natuurlijk een superjaar, met het winnen van de Europa Cup I. Maar dan nog kan het een keer gebeuren dat je punten morst. Ook voor het huidige PSV is dit een leerschool, met ook een zware Champions League-reeks in de benen. Al mag dat eigenlijk geen excuus zijn. Maar ja, Feyenoord-uit is altijd lastig. Alleen de instelling in de eerste helft is verwijtbaar. Je kan niet op vijftig, zestig of tachtig procent naar De Kuip.”

Van Aerle maakt zich, kortom, geen enkele zorgen. „Het is wel duidelijk dat PSV en Ajax er bovenuit steken. Verliezen hoort bij voetbal. Of het nu na dertien, zeventien of twintig wedstrijden gebeurt. Als PSV nu bij een kleine club had verloren, was het veel erger geweest. Zo wil je een succesreeks namelijk zeker niet eindigen.”