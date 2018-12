Dumoulin: ’Kansen voor mij in klassieke werk’

„Overwinningen zeggen toch iets meer, maar natuurlijk ben ik ook heel trots op mijn tweede plaatsen in de Giro, Tour, WK-tijdrijden en de vierde plaats op het WK op de weg van dit jaar. Vooral uit mijn prestatie in de Giro haal ik veel voldoening. Dat komt omdat ik een heel moeilijke winter heb gehad. Ik had echt moeite met mijn nieuwe status en legde mezelf een enorme druk op om de prestaties van 2017 te evenaren”, vertelde de Limburger.

„Dat werkte juist averechts. Ik verloor daarmee onbewust het plezier in de sport. In de Abu Dhabi Tour en Tirreno fietste ik meer tegen mezelf dan tegen mijn concurrenten. Ik ben blij dat ik die knop op tijd heb kunnen omzetten en dat ik er in de Giro weer stond. Vooral bergop heb ik opnieuw een stap gezet. En ook mijn sterke WK op de weg is voor mij een bevestiging dat er in de toekomst in het klassieke werk eveneens kansen liggen.”

