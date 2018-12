Video - Seksisme-rel rond uitreiking Ballon d’Or

De Franse dj en co-presentator vond het een goed idee om aan Noorse Ada Hegerberg, de eerste vrouwelijke winnaar van de Ballon d’Or, te vragen of ze wilde twerken.

De aanvalster van Olympique Lyon was niet gediend van die vraag en antwoordde met een duidelijk ’nee’. Vervolgens keerde Hegerberg Solveig de rug toe. Bekijk hieronder de beelden.

Op sociale media regende het boze reacties op de volgens velen ’seksistische’ opmerking van Solveig. Zo maakte tennisser Andy Murray zich enorm kwaad. „Waarom krijgen vrouwen nog steeds met deze sh*t te maken? Welke vragen stelden ze eigenlijk aan Mbappé en Modric? Ik kan me voorstellen dat het iets met voetbal te maken had. Aan iedereen die denkt dat het gewoon een grapje was: dat was het niet. Ik ben mijn hele leven al bij sport betrokken en het is ongelooflijk hoeveel seksisme erin heerst.”, vroeg hij zich af.

Solveig bood op Twitter zijn excuses aan in een videoboodschap. „Dit was een grap, en waarschijnlijk een heel slechte.” Volgens de dj begreep de 23-jarige Hegerberg wel dat het een grapje was. ,,Ik vatte het ook niet als iets seksistisch of beledigend op. Ik denk dat we over heel wat andere zaken kunnen praten als het om seksisme gaat.''