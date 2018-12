Modric draagt Gouden Bal ook op aan Sneijder

Luka Modric maakte een einde aan de hegemonie van de twee supersterren uit Argentinië en Portugal. De Kroatische spelmaker van Real Madrid droeg zijn prijs op aan topvoetballers die de afgelopen tien jaar ook uitblonken, maar toch in de schaduw bleven staan van Messi en Ronaldo.

„Er waren best wat spelers die de Gouden Bal ook hadden kunnen krijgen, zoals Xavi, Andrés Iniesta en Wesley Sneijder. Deze prijs is voor de spelers die het ook verdienden om te winnen, maar toch de Gouden Bal niet kregen”, zei Modric op het voetbalgala in Parijs.

Sneijder beleefde in 2010 een topjaar door met Internazionale de Champions League te winnen en de Italiaanse ’dubbel’. Ook leidde hij Oranje naar de finale van het WK. Het bleek niet genoeg om de Gouden Bal te krijgen, die toen weer naar Messi ging.

Modric won dit jaar met Real Madrid opnieuw de Champions League en leidde zijn land in de zomer naar de finale van het WK in Rusland. Juist daar op het mondiale eindtoernooi werden Messi en Ronaldo met respectievelijk Argentinië en Portugal vroeg uitgeschakeld.

„Het is een uniek gevoel om de Gouden Bal te krijgen”, zei de 33-jarige Kroaat. „Ik ben heel blij en trots. Ik bedank al mijn coaches en teamgenoten van Real Madrid en de nationale ploeg en natuurlijk mijn familie. Als kind droomde ik ervan voor een grote club te spelen en grote prijzen te winnen. Dat ik de Gouden Bal zou winnen, had ik nooit durven dromen.”