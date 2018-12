PSV opent vestiging in Mexico

„Het is duidelijk dat we daar ter plaatse zelf aanwezig moeten zijn om die belangstelling in PSV commercieel te vermarkten”, zegt commercieel directeur Frans Janssen. „Hoe we dat exact invullen, bepalen we op korte termijn. Maar dat er een PSV-dependance in Mexico komt, dat is zeker.”

Van Salcido tot Guti

PSV heeft inmiddels een aardige naam opgebouwd in Mexico doordat heel wat Mexicaanse voetballers naar Eindhoven zijn gegaan. In het verleden speelden Carlos Salcido, Francisco ’Maza’ Rodriguez, Héctor Moreno en Andrés Guardado in het rood-wit van PSV, nu doen Hirving Lozano en Erick Gutiérrez dat. De Brabantse club heeft Salcido en Rodriguez benoemd tot ambassadeurs. De twee routiniers zijn nog actief in de Mexicaanse competitie en gaan een prominente rol spelen in het verstevigen van de band tussen PSV en hun vaderland.

„De band tussen ons en Mexico gaat na twaalf jaar verder dan de spelers van het moment”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. „Met dat feit gaan we concreet aan de slag.”

Tweede liefde

De huidige koploper van de eredivisie werkt aan een Mexicaanse businessclub én een samenwerkingsverband met Chivas Guadalajara, de topclub waarvoor de 38-jarige Salcido speelt. PSV gaat na dit seizoen voor een trip naar Amerika, waarbij mogelijk ook een oefenwedstrijd in Mexico wordt gespeeld. „Ik heb inmiddels wel dertig aanvragen op m’n bureau liggen”, zegt Janssen. „Ook dat is een concreet signaal dat PSV voor veel Mexicanen een tweede liefde is. En dat is wederzijds.”