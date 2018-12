Snookerwereld valt O’Sullivan massaal af

O’Sullivan, die vijf wereldtitels op zijn naam heeft staan, liet recentelijk weten ontevreden te zijn met de huidige gang van zaken. World Snooker zou volgens hem teveel snookerevenementen op de kalender hebben gezet, met als gevolg dat de spelers veel moeten reizen en vaak in slechte accommodaties moeten spelen.

Hearn vertelde weinig te zien in de plannen van The Rocket. „Ik wil hem zien spelen en ben zijn negatieve opmerkingen beu. Het is een onzinnige gedachte van Ronnie omdat hij spelers nodig heeft om tegen te kunnen spelen. Het is voor mij duidelijk dat niet één van de 128 spelers, die nu actief zijn op de pro-tour, achter de plannen van O’Sullivan staat.”

Na zijn met 6-0 gewonnen partij, in derde ronde op het UK Championship tegen de jonge Chinees Zhou Yuelong, liet The Rocket weten dat het hem niet kan schelen of Hearn disciplinaire maatregelen tegen zal nemen. „Hij kan me uit de organisatie zetten”, merkte O’Sullivan op.

„Als hij me morgen wil schorsen, dan heb ik zijn beslissing te accepteren. Ik loop liever weg, dan bang te leven dan iemand te zijn die niks meer durf te zeggen. Er is al veel tijd verloren gegaan, dus ik zou zeggen: ga aan de slag en maak de aanpassingen die iedereen ten goede komen, of zeg dat je dat niet gaat doen. Mijn gevoel zegt me dat er niets zal veranderen terwijl het toch eenvoudig is: we hebben een aantal verbeteringen nodig. Als die er niet komen, dan ga ik naar alternatieven zoeken, omdat ik nog steeds wil spelen.”

Hearn voegde eraan toe dat hij er aan gewend is geraakt dat O’Sullivan veel uitlatingen in de media doet. „Hij is een genie op tafel, maar is soms een beetje weg kwijt en moet je misschien een beetje volwassener worden”, meent Hearn, „Hij komt van een andere planeet als het gaat om zijn genialiteit op de snookertafel, maar niet wanneer hij praat over de zaken rondom snooker.”

„Snooker is nog nooit zo goed geweest als op dit moment. Het prijzengeld is de afgelopen jaren verviervoudigd en vrijwel alle spelers zijn tevreden. Dat wil niet zeggen dat we geen verbeterpunten hebben, maar we doen het als een groep. „Ik zal zeker met hem gaan praten, maar dat gaat niet gebeuren als hij speelt op een groot toernooi. Ik wil dat hij op zijn best speelt”, aldus Hearn.

Kritiek van Trump

Volgens Judd Trump zijn de uitlatingen van O’Sullivan niet representatief voor de rest van de spelers op tour. „Hij leeft op een andere planeet dan de rest”, zegt de Britse wereldkampioen van 2011. „Geld is voor hem geen probleem, hij kan risico’s nemen en heeft zo’n sterke aanhang, dat hij altijd zijn geld zal kunnen verdienen met snooker, tot aan zijn pensioen. „Wat Barry Hearn voor het snooker heeft gedaan, is geweldig. Het prijzengeld gaat elk jaar omhoog en ik ben tevreden met hoe het op dit moment gaat en denk dat de meeste spelers best tevreden zijn.”

Zesvoudig wereldkampioen Steve Davis liet weten: „Ronnie spreekt voor Ronnie. Ik denk niet dat hij namens de andere 127 spelers op tour spreekt. Ronnie is een ambassadeur voor de sport en ik denk dat mensen naar hem op zoek zijn als speler op de tour, maar luisteren niet naar wat hij zegt. ”

’Ronnie moet stoppen met kreunen’

Ken Doherty, de wereldkampioen van 1997, voegde hier nog aan toe: „Ronnie zou moeten stoppen met kreunen, het leven is een stuk zwaarder aan de onderkant van de ranglijst dan aan de top. We hebben de slechte tijden gezien en het zijn nu goede tijden. Twintig jaar geleden waren er problemen, nu zit de sport in de lift.”