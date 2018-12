Sterre den Duijn: Europese titel smaakt naar meer

Haar talent werd al vroeg onderkend. Op haar veertiende speelde ze soms als rookie op het hoogste niveau - Golden League - al mee in het eerste team van haar club Twins in Oosterhout. Vorig jaar werd de pitcher en korte stop met het Nederlands team onder 16 Europees kampioen. Dat smaakt naar meer. ,,Ik droom ervan om met Oranje mee te doen aan de Olympische Spelen van 2024. En misschien lukt het me om in Amerika te gaan spelen’’, aldus Den Duijn die komend jaar met Oranje onder 19 mee wil doen aan het WK in Amerika.

Als sportster wil ze het uiterste uit zichzelf halen. Om die reden is Den Duijn in augustus verhuisd van het ouderlijk huis in Valkenswaard naar het Centrum voor Topsport en Onderwijs CTO) in Amsterdam. ,,Ik train er twee keer per dag en zit op het Caland Lyceum in mijn eindexamenjaar havo.’’

Ze is naarstig op zoek naar donateurs die haar voor een bedrag van 6.000 euro financieel willen ondersteunen. ,,De maandelijkse huur van mijn kamer, het eten en mijn materiaal moet ik zelf bekostigen. Dat is lastig, omdat ik naast mijn sport en opleiding geen tijd heb voor een bijbaantje.’’

Ga om Sterre den Duijn te ondersteunen naar talentboek.nl, klik op Talenten en vul dan haar naam in het zoekveld in.

Doneer en win

Met uw donatie aan Sterre den Duijn maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals een exclusieve rondleiding voor maximaal 8 personen bij KNGF Geleidehonden. Kijk voor het Telesport prijzenoverzicht ook op talentboek.nl.