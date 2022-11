Uitblinker Noppert: ’Ik wil wereldkampioen worden, anders moet je niet komen’

„Het is natuurlijk speciaal zo om mijn debuut te maken”, vertelt de doelman na afloop bij de NOS. „Dit droom je en ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was. Als klein jongetje is dit een droom, later ga je er niet meer van uit.

Noppert sprak ook over zijn band met Van Gaal. „We hebben dezelfde humor en denken redelijk hetzelfde over dingen. Maar je moet het op het veld laten zien en dat heb ik vandaag denk ik goed gedaan.”

„De wedstrijd van ons als team was niet goed, maar dan is het knap als je nog een manier kan vinden om te winnen. We willen heel ver komen. Ik spreek het gewoon uit: wereldkampioen worden. Want anders moet je niet komen”, aldus een ambitieuze Noppert.

Lof voor nuchtere Fries

Noppert kreeg veel complimenten van zijn ploeggenoten. Niet alleen vanwege enkele goede reddingen in de tweede helft, maar vooral ook vanwege zijn persoonlijkheid.

„Iedereen vindt Andries een topgozer”, zei invaller Davy Klaassen, die diep in blessuretijd voor de tweede treffer zorgde. „Het is geen standaard jongen, een heel positief iemand. Je zou het eigenlijk mee moeten maken om te begrijpen hoe ik het precies bedoel.”

"Iedereen mag hem graag"

Ook de andere internationals spraken na afloop in het Al Thumama-stadion lovende woorden over de Friese keeper, die een aantal jaren geleden bijna was gestopt met voetballen en op 28-jarige leeftijd zijn debuut in Oranje maakte. „Iedereen mag ’m graag, hij is lekker nuchter”, vertelde centrale verdediger Nathan Aké, die de samenwerking met Noppert goed vond gaan. „Hij was heel kalm. Ook in het coachen oogde hij relaxed.”

Daley Blind sloot zich bij zijn ploeggenoten aan. „Hij is zo nuchter als maar zijn kan”, zei de Ajacied, die na het rustsignaal samen met Noppert, pratend, van het veld afliep. „Hij zei tegen mij dat ik bij een bepaalde situatie de bal best op hem terug had kunnen spelen. Het was een gesprekje over wat we van elkaar kunnen verwachten.”

Aanvoerder Virgil van Dijk kon een lach ook niet helemaal onderdrukken toen het ging over Noppert en zijn rol in de groep. „Hij is een echte Fries. Nuchter, maar wel heel direct. Het is een jongen naar m’n hart.”