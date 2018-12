Mbappé: ’Frenkie de Jong is welkom in Parijs’

„Hij is een speler die veel indruk heeft gemaakt in onze twee confrontaties met Nederland (2-1 zege Frankrijk en 2-0 zege Oranje, red.)”, vertelt de 19-jarige aanvaller van PSG aan France Football.

„Om eerlijk te zijn, is hij welkom in Parijs. Zijn spelinzicht en passing maken hem heel waardevol. Daarbij verovert hij zelf ook nog veel ballen”, prijst Mbappé de middenvelder. „Ik heb even met hem gepraat, want hij zou veel voor ons kunnen betekenen. De keuze is aan hem.” Mbappé was afgelopen zomer de sensatie van het WK en is bij PSG ook bezig aan een sterk seizoen.

Frenkie de Jong wint een kopduel tijdens Ajax - ADO Den Haag. Ⓒ EPA

De 22-jarige De Jong maakt een komeetachtige ontwikkeling door bij Ajax en het Nederlands elftal, waarvoor hij in september debuteerde tegen Peru en de Final Four van de Nations League bereikte. Met Ajax plaatste de voetballer uit Arkel zich vorige week voor de knock-outfase van de Champions League.

De naam van De Jong dook de afgelopen maanden telkens op in Spaanse en Engelse media. Hij wordt daar steevast genoemd bij grote clubs als FC Barcelona en Manchester City. In Amsterdam loopt het contract van De Jong nog tot de zomer van 2022.