Barça laat teleurstellende Malcom naar Rusland gaan

De 22-jarige Malcom, die vorig jaar overkwam van Bordeaux, had al zware concurrentie bij FC Barcelona en het is er met de komst van onder anderen Antoine Griezmann niet beter op geworden.

Malcom kwam in juli van vorig jaar voor een bedrag van zo’n 37 miljoen euro naar Barcelona (dat hem wegkaapte voor de neus van AS Roma), waar hij geen grote indruk wist te maken. In 24 wedstrijden kwam hij vier keer tot scoren.

Bordeaux haalde Malcom in 2015 weg bij Corinthians.