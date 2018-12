Vermeulen weg bij volleyballers Oranje

De 54-jarige Vermeulen stond de afgelopen vier jaar aan het roer bij Oranje. Onder zijn leiding werd afgelopen jaar een achtste plek behaald op het WK. Voor de rest waren de prestaties van de Nederlandse ploeg de afgelopen jaren weinig bijzonder.

„Ik heb een fantastische periode gehad met dit team, en ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald”, licht Vermeulen toe.

„Ik wil dan ook alle stafleden en spelers danken voor hun inzet en steun de afgelopen jaren. Vier jaar geleden was het doel om het mannenteam weer terug te brengen naar de top acht van de wereld en dat is gelukt. Het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen.”