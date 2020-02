Sport kort: Blaszka naar finale EK worstelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badminton: Badmintonsters na zege niet naar kwartfinale EK

19.09 uur: De Nederlandse badmintonsters hebben Ierland met ruime cijfers verslagen (5-0) op het Europees kampioenschap voor landenteams in het Franse Liévin. De zege was niet voldoende voor een plek in de kwartfinales. Oranje verloor eerder al van Estland (2-3) en het als eerste geplaatste Denemarken (0-5).

Tegen Ierland wonnen Soraya de Visch Eijbergen, Gayle Mahulette en Nadia Choukri hun enkelspelen. Selena Piek en Cheryl Seinen zegevierden in het dubbelspel. Debora Jille en Alyssa Tirtosentono zagen hun tegenstanders in het dubbelspel opgeven.

Jessica Blaszka (oranje) in actie tijdens de Olympische Spelen in Rio. Ⓒ ANP

Worstelen: Blaszka bereikt finale EK worstelen

18.25 uur: Jessica Blaszka heeft bij het Europees kampioenschap worstelen in Rome de finale gehaald. In de klasse tot 53 kilogram rekende de Limburgse in de halve finale af met de Duitse Annika Wendle.

Blaska had de halve finales bereikt na een zege op de Roemeense Suzanne Seicariu in de kwalificaties en overwinningen op de Azerbeidzjaanse Tatjana Varansova en de Noorse Silje Kippernes.

In de finale treft Blaszka vrijdag Vanesa Kaladzinskaja uit Wit-Rusland.

Nacer Bouhanni boekte vorige week ook al een zege in de Saudi Tour. In 2019 won hij geen koers. Ⓒ AFP

Wielrennen: Bouhanni wint sprint in de Provence

16.34 uur: Nacer Bouhanni heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van de Provence op zijn naam geschreven. De Franse spurter van Cofidis was de snelste in een massasprint en werd na afloop ook nog gehuldigd als eerste leider.

Bouhanni was na 149 kilometer tussen Châteaurenard en Saintes-Maries-de-la-Mer net even rapper dan Jakub Mareczko (CCC) en Giacomo Nizzolo (NTT). Het was zijn 67e zege als prof en alweer zijn tweede van het nog prille seizoen. In 2019 kende Bouhanni, die deze winter van Cofidis naar Arkea-Samsic verkaste, nog een dramatisch jaar zonder overwinningen.

De Ronde van de Provence duurt nog tot en met zondag. Zaterdag wordt de Mont Ventoux gedeeltelijk beklommen. Wilco Kelderman is namens Sunweb een van de kanshebbers op de eindzege.

Thérèse Klompenhouwer Ⓒ EPA

Biljarten: Thérèse Klompenhouwer weer Europees kampioene

15.12 uur: Met overmacht heeft Thérèse Klompenhouwer de finale gewonnen van het Europese kampioenschap driebanden voor vrouwen. Het is haar achtste titel.

In het Turkse Antalya was de finale van dit kampioenschap een Nederlandse aangelegenheid, want naast titelverdediger Klompenhouwer had Karina Jetten zich in de finale gespeeld. De viervoudige wereldkampioene uit Nijkerk,die voor de achtste keer in de finale stond, was een maatje te groot voor Jetten.

Klompenhouwer won met 30-20 in 21 beurten en wist een mooie serie van 11 caramboles te maken en heeft een uitstekend toernooi gespeeld.

Sanne Wevers

Turnen: Sanne Wevers beperkt programma

11.15 uur Turnster Sanne Wevers zal in maart alleen in de wereldbekerwedstrijd van Bakoe in actie komen. De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 zou aanvankelijk ook deelnemen aan de wedstrijd van Doha, maar heeft besloten zich te richten op haar trainingsproces in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Nederland heeft zich als team geplaatst voor de Spelen.

Wevers (28) kende een moeilijk jaar waarin ze veelvuldig werd gehinderd door klachten aan haar rechterheup en -been. Op het WK kwam ze niet in de buurt van een finaleplaats op balk, maar leverde ze wel een bijdrage aan het teamresultaat. Sindsdien turnde ze geen wedstrijd meer.

Basketbal: Toronto Raptors na vijftien zeges onderuit

08.55 uur De basketballers van Toronto Raptors hebben na een maand vol overwinningen weer eens verloren in de NBA. De regerend kampioen ging na vijftien zeges op rij met 101-91 onderuit bij Brooklyn Nets.

De laatste nederlaag van de Raptors dateerde van 12 januari, tegen San Antonio Spurs (104-105). Met veertig overwinningen tegenover nu vijftien nederlagen staat de Canadese ploeg op de tweede plaats in het oosten achter Milwaukee Bucks (46-8).