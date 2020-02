Sport kort: Turnster Sanne Wevers beperkt programma richting Tokio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sanne Wevers

Turnen: Sanne Wevers beperkt programma

11.15 uur Turnster Sanne Wevers zal in maart alleen in de wereldbekerwedstrijd van Bakoe in actie komen. De olympisch kampioene op de balk van Rio 2016 zou aanvankelijk ook deelnemen aan de wedstrijd van Doha, maar heeft besloten zich te richten op haar trainingsproces in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio. Nederland heeft zich als team geplaatst voor de Spelen.

Wevers (28) kende een moeilijk jaar waarin ze veelvuldig werd gehinderd door klachten aan haar rechterheup en -been. Op het WK kwam ze niet in de buurt van een finaleplaats op balk, maar leverde ze wel een bijdrage aan het teamresultaat. Sindsdien turnde ze geen wedstrijd meer.

Basketbal: Toronto Raptors na vijftien zeges onderuit

08.55 uur De basketballers van Toronto Raptors hebben na een maand vol overwinningen weer eens verloren in de NBA. De regerend kampioen ging na vijftien zeges op rij met 101-91 onderuit bij Brooklyn Nets.

De laatste nederlaag van de Raptors dateerde van 12 januari, tegen San Antonio Spurs (104-105). Met veertig overwinningen tegenover nu vijftien nederlagen staat de Canadese ploeg op de tweede plaats in het oosten achter Milwaukee Bucks (46-8).