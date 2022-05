VIDEO Haaland duikt in volledig Dortmund-tenue op in Berlijnse club

De Noor trok in een trainingspak van de club naar een discotheek in Berlijn en belandde uiteraard op de dansvloer.

De beelden:

De Noorse spits verlaat de Duitse topclub en zal volgend seizoen spelen voor Manchester City. De fans van Dortmund aasden op een gepast afscheid en dat hebben ze ook gekregen. Haaland trok mee het nachtleven in, weliswaar in zijn clubtrainingsoutfit. Dan weer stond hij op de dansvloer, achter de bar of aan de draaitafel. En de fans? Die genoten voor een laatste keer van hun Scandinavische goalgetter.