De Kogel spreekt: ’Ik dacht dat ik doodging’

Volgens De Kogel is het een klein wonder dat hij überhaupt nog leeft. Met vrienden was de 27-jarige Houtenaar op vakantie, toen het noodlot toesloeg. De taxichauffeur nam de verkeerde afslag van een rotonde. „Toen botsten we frontaal”, zegt hij in een interview met FC Utrecht TV.

Uiteindelijk moest de brandweer hem uit het autowrak zagen. „Ik had gewoon heel erg het gevoel dat ik weg zou gaan, eigenlijk dat ik dood ging, laat ik het zo maar zeggen.” Veel meer weet De Kogel er niet van. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wakker werd met een stellage in zijn been. „Met pinnen en een ijzeren frame erin. Dat was wel schrikken.”

Bezinning

Nu staat zijn leven elke dag in het teken van de revalidatie. „Ik ben er elke dag mee bezig. Ik sta er nu zo in dat ik wel zie waar het gaat eindigen. Als ik er maar alles aan doe.” Gelukkig heeft hij twee zoontjes, waar hij veel kracht uit put, want hij weet heel goed dat hij er zomaar niet meer had kunnen zijn. „Acht weken na het ongeluk kwam ik tot bezinning dat ik heel blij moet zijn dat ik er nog was. Stap één is: overleef je het. Stap twee: behoud je je been.”

Een voetbalcarrière kan De Kogel waarschijnlijk op zijn buik schrijven, maar helemaal uit het voetbal verdwijnen ziet hij niet gebeuren. „Voor m’n gevoel ben ik nog totaal niet klaar met voetbal. Ik zou er graag iets in blijven doen.”