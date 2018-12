’Jeugdspeler Lokomotiv Moskou doodgevroren’

De moeder van de 18-jarige speler van de Russische club had alarm geslagen, nadat hij niet thuis was gekomen en ook niets van zich had laten horen. Lomakin zou op 30 november voor een ’medische controle’ naar het trainingscomplex van de club zijn gegaan en daar ook overnachten.

Volgens verscheidene Russische media ging de jongen vervolgens wat drinken met een vriend. Zijn telefoon was tot 2 december verbonden met een netwerk. Zijn moeder probeerde hem tevergeefs te bellen. Volgens het Russische dni24 heeft een taxichauffeur laten weten dat Lomakin zijn smartphone en backpack in de taxi achter had gelaten.

Diep bedroefd

Wat er exact gebeurd is in die bewuste nacht, is vooralsnog onduidelijk. Het Russische Meduza meldt dat hij letterlijk doodgevroren op straat is gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte doodsoorzaak.

Lokomotiv Moskou heeft het tragische nieuws op Twitter gedeeld. „FC Lokomotiv Moskou is diep bedroefd om mee te delen dat Loko O21-speler Alexey Lomakin in Moskou overleden is. Het onderzoek loopt. We zijn geshockeerd door het tragische nieuws. We willen onze innige deelneming betuigen aan de familie en vrienden van Alexey.”

De temperaturen in Moskou kunnen ’s nachts dalen naar rond de 10 graden onder nul in december.