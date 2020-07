Sport Kort: Juventus moet Dybala even missen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Dybala even aan de kant bij Juventus

15.07 uur: Paulo Dybala heeft een spierverrekking overgehouden aan de kampioenswedstrijd van Juventus. De Argentijnse aanvaller moest zich zondag tegen Sampdoria (2-0) al voor rust laten vervangen. Medisch onderzoek wees uit dat Dybala een spier in zijn linkerbovenbeen heeft verrekt.

De Argentijn, die dit seizoen elf doelpunten maakte in de Serie A, vierde het feest na afloop uitbundig mee. Volgens Juventus wordt zijn situatie van dag tot dag bekeken.

De Oude Dame, die voor het negende jaar op rij kampioen van Italië is geworden, sluit de Serie A deze week af met wedstrijden tegen Cagliari en AS Roma. Op 7 augustus speelt de ploeg van trainer Maurizio Sarri in Turijn de return in de achtste finales van de Champions League tegen Olympique Lyon. Juventus moet dan de 1-0-nederlaag uit het eerste duel, eind februari in Frankrijk, zien weg te poetsen.

De Braziliaanse verdediger Danilo ging tegen Sampdoria al binnen een half uur groggy van het veld. Ook hij deed na afloop mee aan het kampioensfeest. Volgens Juventus mankeert Danilo niets.

Tennis: Kerber weer terug bij oude coach

12:45 uur De Duitse tennisster Angelique Kerber keert weer terug onder de hoede van coach Torben Beltz. De 32-jarige Kerber werkte eerder al in drie periodes samen met Beltz. Onder zijn leiding beleefde ze in 2016 haar grootste successen, met winst van de Australian Open en US Open. Kerber pakte dat jaar ook zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en ze bereikte de eindstrijd van de WTA Finals.

De Duitse sloot 2016 af als nummer 1 van de wereld. Het seizoen daarop verliep echter teleurstellend. Kerber won geen enkel toernooi en viel aan het einde van het jaar zelfs buiten de top 20. De Duitse brak met Beltz en ging verder met de Belgische toptrainer Wim Fisette. Die samenwerking duurde ook niet lang, al won Kerber met Fisette als haar coach wel Wimbledon.

Kerber, momenteel 21e op de wereldranglijst, liet zich tot voor kort begeleiden door haar landgenoot Dieter Kindlmann. Met Beltz hoopt ze haar oude vorm te hervinden als de WTA Tour volgende maand weer wordt hervat.

Voetbal: Hoeness volgt Schreuder op bij Hoffenheim

11:23 De Duitse voetbalclub TSG 1899 Hoffenheim heeft in Sebastian Hoeness een opvolger gevonden voor de vertrokken trainer Alfred Schreuder. De 38-jarige Hoeness is de zoon van voormalig topspits Dieter Hoeness en de neef van Uli Hoeness, oud-speler en lange tijd voorzitter van Bayern München. Hij ondertekende een contract voor drie jaar bij de club die als zesde eindigde in de Bundesliga.

Hoeness begint bij Hoffenheim aan zijn eerste klus als hoofdtrainer van een eerste elftal. Hij maakte naam als trainer van het tweede elftal van Bayern München, waarmee hij afgelopen seizoen kampioen werd van de derde Bundesliga. Hoeness werd gekozen tot trainer van het jaar. De Duitser, die zelf als voetballer een bescheiden carrière had en ook nog even bij Hoffenheim speelde, werkte eerder in de jeugd bij Bayern en hij was ook jeugdtrainer van RB Leipzig.

Hoffenheim nam begin vorige maand afscheid van Schreuder. Onder leiding van interim-trainer Matthias Kaltenbach plaatste de club zich voor de Europa League.

Tokio gooit olympische sportcomplexen open

09:19 uur Tokio stelt de sportcomplexen die speciaal voor de Olympische Spelen zijn gebouwd open voor sporters en publiek. Zo gaat maandag het nieuwe kanoslalomcentrum open en is vanaf half augustus het gerenoveerde Tatsumi-zwemcentrum beschikbaar. Andere complexen volgen.

De Spelen zijn vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld, maar alle accommodaties voor het sportevenement waren klaar en zouden deze weken gevuld zijn met olympiërs en toeschouwers. De autoriteiten van Tokio vinden het onzin de sportcomplexen een jaar lang leeg te houden en geven de sporters de gelegenheid er gebruik van te maken.

Tokio investeerde ruim 10 miljard euro om de Spelen te organiseren. Het uitstel kost de Japanners vele honderden miljoenen. Het Internationaal Olympisch Comité heeft 750 miljoen euro bijgedragen om de verliezen op te vangen. Het organisatiecomité heeft de rekening nog niet opgemaakt.

Golf: Zege Thompson na zeven jaar wachten

08:30 uur De Amerikaanse golfer Michael Thompson heeft zijn tweede toernooizege geboekt op de Amerikaanse proftour PGA. Hij won in Blaine (Minnesota) het 3M Open en incasseerde een slordige miljoen euro als winstbonus. De 35-jarige Thompson moest zeven jaar wachten op zijn volgende zege. In 2013 won hij voor de eerste keer; toen de Honda Classic.

Thompson legde de vierde en laatste ronde af in 67 slagen en kwam uit op 265 slagen, 19 onder par. Hij bleef zijn landgenoot Adam Long twee slagen voor. Negen golfers deelden de derde plaats met -16.