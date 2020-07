Sport kort: Zege golfer Thompson na zeven jaar wachten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Zege Thompson na zeven jaar wachten

08:30 uur De Amerikaanse golfer Michael Thompson heeft zijn tweede toernooizege geboekt op de Amerikaanse proftour PGA. Hij won in Blaine (Minnesota) het 3M Open en incasseerde een slordige miljoen euro als winstbonus. De 35-jarige Thompson moest zeven jaar wachten op zijn volgende zege. In 2013 won hij voor de eerste keer; toen de Honda Classic.

Thompson legde de vierde en laatste ronde af in 67 slagen en kwam uit op 265 slagen, 19 onder par. Hij bleef zijn landgenoot Adam Long twee slagen voor. Negen golfers deelden de derde plaats met -16.