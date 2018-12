De Citizens kwamen in opspraak na onthullingen uit Football Leaks en de Europese voetbalbond heeft inmiddels een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

Manchester City was één van de doelwitten van de klokkenluiders van Football Leaks. Uit gelekte documenten bleek immers dat de Engelse landskampioen de regels van de Financial Fair Play omzeilde via sponsorcontracten. Beschuldigingen die ten zeerste ontkend worden door City, maar die de Europese voetbalbond UEFA kennelijk wel zeer serieus neemt.

Zware gevolgen

Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, heeft immers laten verstaan dat een onafhankelijk onderzoek werd ingesteld. Dat zei hij op de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité van de UEFA in het Ierse Dublin. Volgens The Guardian denkt de UEFA aan zware gevolgen voor de Engelse landskampioen. Zo zou uitsluiting van deelname aan de Champions League op tafel liggen.

Of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten zal worden, is nog koffiedik kijken. In het verleden kwam Manchester City ook al in opspraak voor overtredingen van de Financial Fair Play, maar volstond een boete van een paar tientallen miljoenen euro’s.

De Financial Fair Play werd in het leven geroepen om te voorkomen dat voetbalclubs te veel zouden profiteren van het geld van één suikeroom. Simpel gezegd mogen voetbalclubs door de regel niet meer uitgeven dan er binnenkomt om te voorkomen dat ze financieel afhankelijk zouden worden.