Matthijs de Ligt is coronavrij en keert terug bij Juventus

De verdediger is hersteld van een besmetting met het coronavirus, meldt de Italiaanse landskampioen. Juventus maakte bekend dat De Ligt bij de selectie is gehaald voor het duel met Bologna van zondag.

De 21-jarige verdediger testte volgens de club twee keer negatief op Covid-19 en is daarom hersteld en hoeft niet meer in quarantaine te verblijven. Juventus meldde dat hij zich bij de ploeg in het hotel heeft gevoegd.

De Ligt testte op 8 januari positief op het coronavirus en moest in zelfisolatie. Hij miste vier wedstrijden door de opgelopen besmetting, waaronder de nederlaag tegen concurrent Internazionale en de winst in de Italiaanse Supercup.