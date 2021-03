Verbale pesterijtjes in het voetbal: ’Je shirt? Ik heb liever je zus’

De kopstoot van Zinedine Zidane aan Marco Materazzi tijdens de WK-finale van 2006. Ⓒ ANP/HH

Na afloop van PSV - Ajax ging het zondag vooral over de clash tussen aanvoerders Denzel Dumfries en Dusan Tadic. Na vileine opmerkingen over en weer dreigde de vlam in de pan te slaan, maar minder opgefokte ploeggenoten voorkwamen een fysieke clash. We doken in de geschiedenis naar clashes tussen spelers die ontstonden na verbale pesterijtjes.