Gasly klaar voor strijd met Verstappen

Red Bull koos - na een sterk seizoen bij opleidingsteam Toro Rosso - voor Gasly als opvolger van de naar Renault vertrekkende Daniel Ricciardo. Het wordt pas zijn tweede seizoen in de Formule 1. „Er is nog steeds veel om te leren. Ik moet mezelf blijven ontwikkelen”, zegt hij in een interview met Sky Sports.

Gasly gaat desondanks graag de uitdaging aan om Verstappen volgend jaar voor te blijven. „Ik weet dat ik snel ben. Ik zal het beste uit mijn kwaliteiten en vaardigheden moeten halen, maar moet ook werken aan alle andere gebieden waar ik kan verbeteren.”

De Fransman geeft zich in ieder geval niet bij voorbaat gewonnen. „We zullen zien hoe het gaat tegen Max. Hij is een van de meest getalenteerde coureurs van dit moment. Het is altijd goed om naast een competitieve jongen te zitten. Ik ga het hem zo moeilijk mogelijk proberen te maken en probeer me dan zoveel mogelijk te ontwikkelen als coureur.”