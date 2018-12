Varenhorst mist Beach Open in Den Haag

Christiaan Varenhorst Ⓒ Hollandse Hoogte

Christiaan Varenhorst doet begin januari niet mee aan het DELA Beach Open in Den Haag. De Nederlander is, na een kijkoperatie aan zijn knie in november, tegen die tijd nog niet fit genoeg om mee te doen. Varenhorst zoekt na zijn breuk met Jasper Bouter eind oktober bovendien nog naar een nieuwe teamgenoot.