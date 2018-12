Einde seizoen voor Barça-middenvelder

Voor Rafinha is het niet zijn eerste tegenslag bij FC Barcelona. In september van 2015 had hij ook al een knieblessure (rechterknie) en in april van vorig jaar stond hij ook bijna een jaar langs de kant met een kniekwetsuur (ook rechts). Eind november werd al gevreesd dat hij dit seizoen niet meer in actie zou komen.

De 25-jarige Rafinha doorliep de jeugdopleiding van Barcelona en werd uitgeleend aan Celta de Vigo en Internazionale.

Bekijk ook: Voetballer Barça voor Nederlandse rechter

Dinsdag behandelt rechtbank in Amsterdam een zaak die door Adidas is aangespannen tegen Rafinha.