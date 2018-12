Teambaas Haas: ’Eigen schuld dat we achter Renault eindigen’

De Amerikaanse formatie sloot het Formule 1-seizoen af met met 29 punten achterstand op Renault. „Ik denk dat het onze eigen schuld was dat we niet als vierde eindigden”, zei teambaas Gunther Steiner bij Autosport.com. „Het maakt deel uit van de fase waarin we ons als team bevinden.”

Steiner erkent dat Haas flinke fouten maakte. „Dat hoort bij het leerproces. Ik vind het belangrijker dat je die missers niet nog een keer maakt. De pitstops in Australië waren een ramp, maar daarna gingen alle pitstops goed. Dat vertelt mij dat we op de goede weg zijn.”

„Het is alsnog een geweldige prestatie om vijfde te worden”, aldus Steiner. „Het is pas ons derde seizoen, en we zijn de beste van de privé-teams. Voor ons hebben we alleen fabrieksteams, op Red Bull Racing na. Maar zij werken als een fabrieksteam.”